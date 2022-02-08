THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 19-8 Real Madrid
2. PERİYOT: Fenerbahçe Beko 27-17 Real Madrid
3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 27-17 Real Madrid
EKSİK OYUNCULAR
Temsilcimizde tedavi süreçleri devam eden Nando De Colo, Jan Vesely, Marial Shayok ve Danilo Barthel zorlu maçta forma giyemiyor. Yeni transfer Markel Starks da bu mücadelenin erteleme maçı olması nedeniyle (mücadelenin oynanması gereken ilk tarihte takım kadrosunda olmadığı için) karşılaşma kadrosunda yer alamadı. Real Madrid'deki eksikler ise Thomas Heurtel, Gabriel Deck, Jeffery Taylor ve Adam Hanga.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):
Atılan Sayı: 76.9 – 81.0
2 Sayı: %58.4 - %55.5
3 Sayı: %33.9 - %36.3
Serbest atış: %74.3 - %76.0
Ribaund: 32.5 – 38.2
Asist: 18.7 – 18.1
Top çalma: 8.6 – 6.9
Blok: 2.2 – 3.3
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):
Yenilen Sayı: 73.7 – 71.8
2 Sayı: %53.8 - %47.8
3 Sayı: %33.3 - %34.6
Serbest atış: %82.1 - %78.3
Ribaund: 31.7 – 31.2
Asist: 16.0 – 15.3
Top çalma: 8.0 – 7.1
Blok: 2.1 – 1.8
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):
Sayı: Jan Vesely 13.4 / Guerschon Yabusele 12.9
Ribaund: Jan Vesely 5.9 / Walter Tavares 7.4
Asist: Nando De Colo 4.0 / Thomas Heurtel 5.0
Top çalma: Pierria Henry 1.8 / Guerschon Yabusele 1.2
Verimlilik: Jan Vesely 17.6 / Guerschon Yabusele 19.7