Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, ASVEL'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Anadolu Efes, Fransız temsilcisi ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - ASVEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, THY Eurolegue'in 25. haftasında evinde Fransız temsilcisi ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20:30'da beIN SPORTS Haber'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

8. RANDEVU

Anadolu Efes ile Asvel, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız temsilcisi ise 1 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Asvel 75-73'lük skorla kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 750. MAÇ

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 750. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 749 mücadelede 426 galibiyet ve 323 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 501 karşılaşmaya çıkan Efes, 269 galibiyet ve 232 mağlubiyet yaşadı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 82.1 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Asvel ise 73.4 sayı, 31.1 ribaund ve 13.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Fransız takımında ise Elie Okobo 15.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.