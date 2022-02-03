THY EuroLeague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan maçı 68-43 kaybeden Kanarya, deplasmanda kazanıp rövanşı almayı hedefliyor. Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçının canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Olimpia Milano 12-18 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Olimpia Milano 34-43 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Olimpia Milano 36-43 Fenerbahçe Beko

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:30'da başlayan Olimpia Milano - F.Bahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftanın açılışında Asvel karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, zorlu İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Milano'nun konuğu oldu. Sarı Lacivertliler, bu karşılaşmadan önce Euroleague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı, Zirveye oynayan Milano ise daha önce yaptığı 21 maçtan 15'ini kazandı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.