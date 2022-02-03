THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Çift maç haftasında önce ASVEL'i deviren sarı lacivertliler, bu kez de zorlu deplasmanda Olimpia Milano karşısında da galibiyet almasını bildi.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. Çift maç haftasında önce ASVEL'i deviren sarı lacivertliler, bu kez de zorlu deplasmanda Olimpia Milano karşısında da galibiyet almasını bildi.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Olimpia Milano 12-18 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Olimpia Milano 34-43 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Olimpia Milano 51-54 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU: Olimpia Milano 60-71 Fenerbahçe Beko

Turkish Airlines EuroLeague'de çift maçlı haftanın açılışında Asvel karşısında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe Beko, zorlu İtalya deplasmanında bu kez de AX Armani Exchange Milano'nun konuğu oldu. Zorlu maçtan galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, bu karşılaşmadan önce Euroleague'de çıktığı 20 maçta 10 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı, Temsilcimize boyun eğen Milano ise daha önce yaptığı 21 maçtan 15'ini kazandı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İtalyan ekibi, 68-43'lük skorla kazanmıştı.