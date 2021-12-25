Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen ve şu an NBA'de Atlanta Hawks'ta oynayan Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu. İşte o sözler...

NBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic, Orlando Magic maçının ardından Fenerbahçe taraftarına mesaj yolladı.

Euroleague'in 17. hafta maçında Asvel'e dramatik şekilde kaybeden Fenerbahçe Beko için Bogdanovic, "Fırsat buldukça bütün maçlarını izliyorum. 2 sayıyla kaybettiler." dedi.

Fenerbahçe Beko bu sezon sakatlıklardan mağdur oldu. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı sorunlara da değinen Sırp yıldız, "Birçok sakatlık yaşadılar. Başlarından bir sürü şey geçiyor. Ama durumla başa çıkışlarıyla gurur duyuyorum. Birçok yeni oyuncu var" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI

Bogan Bogdanovic konuşmasının sonunda Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu.

"Fenerbahçeli taraftara çağrım şu: Lütfen sabırlı olun. Her zaman."

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