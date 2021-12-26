26 Aralık 2021, Pazar

BASKETBOL

Golden State Warriors Phoenix Suns'ı 116-107 yendi!

Warriors Suns’ı mağlup etti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.12.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımları arasındaki maçta Golden State Warriors, Phoenix Suns'ı 116-107 yendi.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lig liderliği için mücadele eden Batı Konferansı ekipleri arasındaki müsabakanın galibi, misafir Warriors oldu.

33. maçında 27. galibiyetini alan Warriors'ın skor yükünü, 33 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry çekti. Otto Porter ise 19 sayı, 6 ribaunt üretti.

32. karşılaşmasında 6. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Chris Paul 21 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Deandre Ayton 18 sayı, 7 ribaunt ve Mikal Bridges 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Lakers peş peşe 5. maçını kaybetti
Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers deplasmanından 122-115 galip ayrıldı.

Nets'i galibiyete, 36 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan James Harden ve 34 sayı, 7 asist üreten Patty Mills taşıdı.

Yenilgi serisi 5 karşılaşmaya çıkan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Russell Westbrook'un 13 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Carmelo Anthony'nin 17 sayı, 11 ribaunt ve Malik Monk'un 20 sayılık performansı da galibiyete yetmedi.

Sonuçlar
New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-87

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 117-113

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-116

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 115-122

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-116

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