THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 24. hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ASVEL'i ağırlıyor. Play-off mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Fransız ekibni mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.

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1. PERİYOT: F.Bahçe Beko 29-23 ASVEL

FENERBAHÇE BEKO-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile ASVEL'i karşı karşıya getiren maç saat 20.45'te başladı ve beIN Sports HABER'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe, THY EuroLeague'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı. ASVEL ise yaptığı 22 müsabakanın 9'unu kazanırken, 13'ünü kaybetti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı ASVEL, 84-82'lik skorla kazanmıştı.