ING Basketbol Süper Ligi 19. hafta maçında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'i 82-77 yendi.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hakimoğlu, Murat Ciner
Gaziantep Basketbol: Peterson 23, Orhan Haciyeva 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Kaba 10, Doyle 15, Robinson 7, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Gulley 19
Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 17, Lawson 5, Jefferson 25 , Ercan Osmani 9, Egehan Arna 15, Mehmet Yağmur, Bluiett, Furkan Haltalı, Yağız Aksu, Alexander Reaves 6, Alihan Demir
1. Periyot: 23-20
Devre: 39-34
3. Periyot: 54-55
5 Faulle çıkan: 39.12 Lawson (Beşiktaş Icrypex)