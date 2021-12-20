NBA'e yeni düzenlemeler geldi! Covid-19 nedeniyle...
NBA'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları artıyor. Virüse yakalanan basketbolcuların çokluğu nedeniyle takımlar sıkıntı yaşarken, yeni düzenlemelere gidildi. İşte detaylar...
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets-Denver Nuggets ve Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans maçları ise takımlardaki COVID-19 test sonuçları pozitif çıkan oyuncuların fazlalığı nedeniyle ertelendi.
Hafta içi oynanması planlanan Brooklyn Nets-Washington Wizards ve Toronto Raptors-Orlando Magic karşılaşmaları da aynı gerekçeyle ileri bir tarihte oynanacak.
TAKIMLARA YARDIMCI OLACAK KURAL
NBA kuralları gereği bazı oyuncuların karantinaya alınmasına rağmen eğer bir takım, 8 aktif oyuncuya sahipse o maç oynanıyor. ABD basınında çıkan haberlere göre NBA'e kesinlikle bir ara vermek istemeyen ve giderek artan COVID-19 vakalarına rağmen oyunu sürdürmek isteyen lig yetkilileri, takımlara yardımcı olacak bir adım att��.
NBA yönetimi ile oyuncu sendikası arasındaki yapılan anlaşmaya göre takımlar, karantinaya giren her kişi için 1 tane serbest oyuncu ile sözleşme imzalaybilir. Ayrıca, eğer 2 tane oyuncu karantinaya girerse minimum 1, 3 tane oyuncu karantinaya girerse 2 tane oyuncuyu kadroya katmak da zorunlu hale getirildi.
Bu geçici imzaların atıldığı oyuncuların imzadan sonraki hemen ilk maçta yer alma hakkı bulunacakken, bu oyuncuların aldığı maaşlar takımların yıllık maaş bütçesinden düşmeyecek.
ALL-STAR OYUNCULAR KARANTİNADA
100'e yakın oyuncunun karantinada olduğu ligde Kevin Durant, James Harden, Giannis Antetokounmpo ve Trae Young gibi yıldızlar, 10 gün boyunca parkeye çıkamayacak.
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