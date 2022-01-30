NBA'de Toronto Raptors Miami Heat'i üç uzatmada devirdi! İşte gecenin sonuçları

NBA'de Toronto Raptors, üç uzatmaya giden Miami Heat maçını 124-120 kazandı. Doğu Konferansı lideri Heat'in Raptors'ı ağırladığı mücadelede büyük çekişme yaşandı. Normal süresi 100-100, ilk uzatma bölümü 105-105, ikinci uzatma periyodu ise 114-114 biten maçın galibi, misafir ekip Raptors oldu. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Sacramento Kings'i 103-101 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. 17 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 5 sayı, 1 ribaunt, 1 asist ve 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 09:59