19 Aralık 2021, Pazar

BASKETBOL

NBA'de Cedi Osman'dan süper performans! Cleveland Cavaliers 119-90 Milwaukee Bucks

Cedi sahneye çıktı Cavaliers kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2021

NBA'deki temsilcilerimizden Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuzun üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti. Cedi karşılaşmada 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bu sezon öncekine oranla daha istikrarlı sonuçlara imza atan Cavaliers, galibiyet serisini 6 maça, Milwaukee Bucks deplasmanında çıkardı.

Sezonun 19. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta sahada 27 dakika kalan Cedi Osman 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Ricky Rubio 15 sayı ve 10 asist, Kevin Love 15 sayı ve 7 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Bucks'ta Jordan Nwora 28 sayı ve 11 ribaunt, Sandro Mamukelashvili 17, George Hill 14 sayı, DeMarcus Cousins 12'şer sayı ve ribauntla mücadele etti.

Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti.

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