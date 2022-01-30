Anadolu Efes 91 - 71 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti. Lacivert beyazlılarda Vasilije Micic karşılaşmada 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Pierria Henry 23 sayı kaydetti. Bu sonucun ardından ligin ilk yarısında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup eden Fenerbahçe ikili averajda üstün olmaya devam etti.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 19:57 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 20:03