NG Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, Anadolu Efes'in 91-71 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Lacivert - beyazlılar, bu sonuçla birlikte 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 4. mağlubiyetini aldı.
Anadolu Efes 91 - 71 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZETİ)
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Fenerbahçe Beko'yu 91-71 mağlup etti. Lacivert beyazlılarda Vasilije Micic karşılaşmada 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertlilerde Pierria Henry 23 sayı kaydetti. Bu sonucun ardından ligin ilk yarısında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup eden Fenerbahçe ikili averajda üstün olmaya devam etti.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 19:57 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022- 20:03
NG Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaştı.