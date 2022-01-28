NBA'de 2022 All-Star maçının ilk 5'leri açıklandı!

NBA'in 2022 All-Star maçında Doğu ve Batı konferanslarının ilk 5'te yer alacak basketbolcuları duyuruldu. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da düzenlenecek gösteri karşılaşmasında sahaya çıkacak takımların kaptanları ve ilk 5'leri belirlendi. İşte o isimler...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022- 12:29