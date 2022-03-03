THY EuroLeague'in 28. haftası Türk derbisine sahne oluyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maçın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague'in 28. haftasında derbi maçında Anadolu Efes sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Anadolu Efes 23-14 Fenerbahçe Beko (İlk çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 41-25 Fenerbahçe Beko (İkinci çeyrek sonucu)

Anadolu Efes 59-46 Fenerbahçe Beko (Üçüncü çeyrek oynanıyor)

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği müsabaka saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

Anadolu Efes ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko ise çıktığı 24 maçın 12'sini kazanırken, 12'sinde mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Anadolu Efes, 89-84 kazandı. Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 17 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 6'sında ise Anadolu Efes üstün ayrıldı.

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