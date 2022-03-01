Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) Rusya kararı!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları spor camiasında da sürüyor. Daha önce birçok branştan çeşitli yaptırımlar alan Rusya'ya son olarak FIBA'dan da bir şok geldi. Uluslararası Basketbol Federasyonu, Rusya takımlarına uluslararası müsabakalardan men cezası verdi.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 18:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022- 18:56