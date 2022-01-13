Barcelona - Anadolu Efes maçında Ergin Ataman'dan İspanyol taraftarlara: Ben kazandım!

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 21. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk oldu. Mücadele içerisinde başantrenör Ergin Ataman 2 teknik faul aldı ve ihraç edildi. Ataman salondan çıkarken, "Kupayı ben kazandım" işareti yaptı. İşte o anlar...

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2022- 01:09 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022- 01:15