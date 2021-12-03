Memphis Grizzlies 152-79 Oklahoma City Thunder (MAÇ SONUCU-ÖZET) Memphis NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı!
NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekorunu kırdı. Grizzlies, Thunder'ı 73 sayı farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.
NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Grizzlies, Thunder'ı 73 sayı farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.
Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.
NBA'de tüm zamanların en farklı galibiyetleri:
|Sıra
|Maç
|Yıl
|Fark
|1
|Grizzlies - Thunder
|2021
|+73
|2
|Cavaliers - Heat
|1991
|+68
|3
|Pacers - Trail Blazers
|1988
|+65
|4
|Lakers - Warriors
|1972
|+63
|5
|Warriors - Kings
|1991
|+62
SUNS, 18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ İLE KULÜP REKORU KIRDI
Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.
Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.
Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.
SONUÇLAR:
New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79
Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114
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