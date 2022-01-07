07 Ocak 2022, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague'in 19. haftasına corona virüsü engeli

THY EuroLeague’e corona virüsü engeli
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

THY EuroLeague'de 19. haftasındaki 9 karşılaşma, takımlardaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları sebebiyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.

Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.

Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.

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