THY EuroLeague'in 19. haftasına corona virüsü engeli
THY EuroLeague'de 19. haftasındaki 9 karşılaşma, takımlardaki yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakaları sebebiyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Covid-19 vakaları yüzünden kadrosunda en az 8 oyuncu bulunduramayan Zenit'in AX Armani Exchange Milan ile bugün yapacağı maçın ertelendiği belirtildi.
Böylece 19. haftada oynanması planlanan 9 maçın tamamı, Covid-19 vakaları sebebiyle ertelenmiş oldu.
Daha önce Kızılyıldız mts-Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova-Barcelona, Maccabi Playtika-Bitci Baskonia, ASVEL-Monaco, Real Madrid-UNICS Kazan, ALBA Berlin-Panathinaikos, Anadolu Efes-Bayern Münih ve Zalgiris-Olympiakos karşılaşmaları tehir edilmişti. Müsabakaların oynanacağı tarihler, Avrupa Ligi yönetimi tarafından daha sonra açıklanacak.
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