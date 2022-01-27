THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Zenit ile karşı karşıya geliyor. Zenit - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Zenit ile karşı karşıya geliyor. Zenit - Anadolu Efes maçının canlı skoru aspor.com.tr adresinde...

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Zenit 17-18 Anadolu Efes



2. PERİYOT: Zenit 37-36 Anadolu Efes

ZENIT - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Zenit - Anadolu Efes maçı beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

5. RANDEVU

Anadolu Efes ile Zenit bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 1 kez parkeden galip ayrılırken, Rus temsilcisi ise 3 kez kazandı.

İki takım arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan son mücadeleyi Zenit, 90-79'luk skorla kazandı.

EUROLEAGUE'DE 500. MAÇ

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 748. maçına çıktı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 747 mücadelede 425 galibiyet ve 322 yenilgi aldı.

Euroleague'de ise 499 karşılaşmaya çıkan Efes, 268 galibiyet ve 231 mağlubiyet yaşadı.

İSTATİSTİKLERDE 2 TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 82.0 sayı, 33.2 ribaund ve 16.8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zenit ise 74.0 sayı, 34.5 ribaund ve 15.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Efes'te Micic 16.6 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Rus takımında ise Loyd 13.2 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.