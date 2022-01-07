Phoenix Suns Los Angeles Clippers'ı yenerek Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi! (NBA'de günün sonuçları)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, sahasında Los Angeles Clippers'ı 106-89 mağlup ederek Batı Konferansı'nın yeni lideri oldu.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Suns, yıldız oyuncusu Chris Paul'ün 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" performansıyla öne çıktığı Clippers mücadelesini kazanarak Golden State Warriors'ın önünde Batı Konferansı'nın zirvesine yerleşti.
Üst üste 3. olmak üzere 30. galibiyetini alan Suns'ta Cameron Johnson 24 sayı, 7 ribaunt, Jalen Smith 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.
Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Clippers'ta Marcus Morris 26 sayı, 8 ribaunt, Reggie Jackson 16 sayı, 8 ribaunt üretti.
GRIZZLIES'TEN PEŞ PEŞE 7. GALİBİYET
Memphis Grizzlies, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 30 sayı farkla 118-88 yenerek art arda 7, bu sezon 26 galibiyete ulaştı.
Ev sahibi takımda Ja Morant 22 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Dillon Brooks 18 sayı, 5 asist, Ziaire Williams ve Tyus Jones 14'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon 30. kez kaybeden Pistons'ta Saben Lee 14, Hamidou Diallo ve Cade Cunningham 12'şer sayı kaydetti.
SONUÇLAR
New York Knicks-Boston Celtics: 108-105
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 118-88
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 101-96
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 106-89
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