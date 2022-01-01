01 Ocak 2022, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'te corona virüsü şoku! 8 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Efes’te corona virüsü şoku!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 Giriş Tarihi: 01.01.2022

ING Basketbol Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi beyazlılarda 8 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

Anadolu Efes, kulüpte 8 ismin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada oyunculardan yedi basketbolcunun ve teknik kadrodan bir ismin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır.

Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz."

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