Anadolu Efes'te corona virüsü şoku! 8 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı
ING Basketbol Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te corona virüsü şoku yaşanıyor. Mavi beyazlılarda 8 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı. İşte detaylar...
Anadolu Efes, kulüpte 8 ismin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada oyunculardan yedi basketbolcunun ve teknik kadrodan bir ismin testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır.
Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz."
31 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A Takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) January 1, 2022
Tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılan A Takım üyelerimize acil şifalar dileriz.
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