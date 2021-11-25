25 Kasım 2021, Perşembe

BASKETBOL

Belarus - Türkiye basketbol maçı canlı skor (Belarus - Türkiye maçı canlı izle)

Belarus - Türkiye | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımı'mız Belarus ile karşı karşıya geliyor. Belarus - Türkiye maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Belarus ile deplasmanda karşılaşıyor.

4. PERİYOT OYNANIYOR

BELARUS: 74
TÜRKİYE: 64

BELARUS - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:30'da başlayan Belarus - Türkiye maçı NTV'den canlı yayınlanıyor.
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