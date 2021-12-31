31 Aralık 2021, Cuma
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Billy Baron!
Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) 18. hafta karşılaşmaları oynandı. Haftanın en değerli oyuncusu ise (MVP) Zenit forması giyen Billy Baron oldu.
Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baron, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Takımının Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts karşısında 80-76 kazandığı maçta 25 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 1 top çalmayla oynayan Baron, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.
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