31 Aralık 2021, Cuma

BASKETBOL

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Billy Baron!

EuroLeague’de haftanın MVP’si belli oldu!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.12.2021

Turkish Airlines EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) 18. hafta karşılaşmaları oynandı. Haftanın en değerli oyuncusu ise (MVP) Zenit forması giyen Billy Baron oldu.

Rusya ekibi Zenit'te forma giyen Billy Baron, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 18. hafta karşılaşmalarında 30 verimlilik puanına ulaşan ABD'li basketbolcu Baron, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Takımının Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts karşısında 80-76 kazandığı maçta 25 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, 1 top çalmayla oynayan Baron, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
Beşiktaş maçı ertelendi! Beşiktaş maçı ertelendi!
Türkiye’de sporda 2021 yılında neler yaşandı? Türkiye'de sporda 2021 yılında neler yaşandı?
Furkan’lı 76ers Brooklyn’i devirdi! Furkan'lı 76ers Brooklyn'i devirdi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör