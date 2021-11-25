25 Kasım 2021, Perşembe

BASKETBOL

Houston Rockets 118-113 Chicago Bulls (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Alperen Şengün'den galibiyete 13 sayılık katkı!

Alperen’den galibiyete 13 sayılık katkı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rockets 118-113 kazanırken, Alperen Şengün 13 sayılık katkı verdi.

Rockets'ta milli temsilcimiz Alperen Şengün 16 dakika süre bulduğu maçı 13 sayı – 4 ribaund – 2 asist ile tamamladı ve galibiyette pay sahibi oldu. Houston ekibinde Danuel House 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Christian Wood 16 sayı – 10 ribaund ile double-double yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine 28 sayıyla oynarken performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lonzo Ball 19, DeMar DeRozan 17 sayıyla oynarken Nikola Vucevic 14 sayı – 13 ribaund ile double-double yaptı.

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