24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

VBW Arka Gdynia 70-87 Fenerbahçe Safiport | FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport farklı kazandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6. haftasında Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya'nın VBW Arka Gdynia takımını 87-70 mağlup etti.

Gdynia Spor Salonu'nda oynanan ve ilk çeyreği 23-23 tamamlanan maçta sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

Rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve son çeyreğe 65-57 önde giren Fenerbahçe Safiport, salondan 87-70 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

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