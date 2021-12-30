UNICS Kazan 75-67 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Turkish Airlines EuroLeague’de 18. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden lacivert beyazlı ekibimiz parkeden 75-67 mağlup ayrıldı
THY EuroLeague'in 18. haftasında Anadolu Efes, Rus ekibi UNICS Kazan'a konuk oldu.
Lacivert-beyazlılar, rakibine 75-67'lik skorla yenilerek sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
1. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 24-17 Anadolu Efes
2. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 42-38 Anadolu Efes
3. PERİYOT SONUCU: UNICS Kazan 57-49 Anadolu Efes
AVRUPA KUPALARINDA 745. RANDEVU
Anadolu Efes, UNICS Kazan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 745. maçına çıktı.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 745. karşılaşmada 424 galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY EuroLeague'de ise 497. maçını oynadı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, UNICS Kazan yenilgisiyle 230. mağlubiyetini aldı.
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