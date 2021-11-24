24 Kasım 2021, Çarşamba

BASKETBOL

EuroLeague'de Türk derbisi heyecanı! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak

EuroLeague’de Türk derbisi heyecanı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 Giriş Tarihi: 24.11.2021

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Son 3 maçından galibiyetle ayrılan Anadolu Efes, 3 maçtır mağlup olan Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak. İşte tüm detaylar...

THY Euroleague'in 12. haftası Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda lacivert-beyazlılar 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.

EUROLEAGUE'DE 17. RANDEVU

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'deki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes 81.6 sayı, 33.5 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe ise 70.7 sayı, 32.2 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde geride kalan haftalarda Efes'te Vasilije Micic 15.9 sayı, Fener'de de Jan Vesely 12.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.

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