Fenerbahçe Beko'da 3 isim corona virüsüne yakalandı!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin Covid-19 testleri pozitif sonuçlandığını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ve bir teknik heyet çalışanı olmak üzere üç kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2021
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.
Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. pic.twitter.com/xfYckEpL5r
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