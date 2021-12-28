28 Aralık 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da 3 isim corona virüsüne yakalandı!

F.Bahçe’de 3 isim corona virüsüne yakalandı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 Giriş Tarihi: 28.12.2021

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin Covid-19 testleri pozitif sonuçlandığını açıkladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Beko, iki oyuncu ve bir teknik heyet çalışanı olmak üzere üç kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır" denildi.

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