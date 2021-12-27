NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'den kariyer rekoru!
NBA'de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 93-83 kazandıkları Orlando Magic maçında 16 sayı ve 15 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı. Ömer, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 93-83 kazandıkları Orlando Magic maçında 16 sayı ve 15 ribauntla kariyer rekorlarını kırdı.
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Heat, sahasında Magic'i yenerek peş peşe 3. galibiyetini elde etti.
Çaylak oyuncu Ömer, Heat formasıyla ilk kez ilk 5'te sahaya çıktı. 16 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza atan Ömer, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.
Jimmy Butler 17 sayı, 11 ribaunt ve Caleb Martin 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Ligin ikinci en düşük galibiyet yüzdesine sahip Magic'te Gary Harris 20, R.J. Hampton 14 sayı kaydetti.
- FURKAN, 76ERS'IN GALİBİYETİNE 14 SAYILIK KATKI YAPTI
Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmasında Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı 117-96 mağlup etti.
Misafir 76ers'ı galibiyete, 36 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Joel Embiid ve 23 sayı, 7 ribaunt üreten Tobias Harris taşıdı. Furkan Korkmaz ise 14 sayı, 4 ribauntla oynadı.
Wizards'ta Spencer Dinwiddie 17 sayı, 6 asist, Montrezl Harrell 15 sayı ve Kyle Kuzma 12 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
- SONUÇLAR
Miami Heat-Orlando Magic: 93-83
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 96-117
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 102-127
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 144-99
San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 144-109
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 117-112
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 113-105
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 100-103
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