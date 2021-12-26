26 Aralık 2021, Pazar
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TOFAŞ 77-88 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel
TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl
Galatasaray Nef: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş
1. Periyot: 25-23
Devre: 40-51
3. Periyot: 64-63
Beş faulle çıkan: 34.05 Cook (TOFAŞ)
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