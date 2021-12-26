26 Aralık 2021, Pazar

BASKETBOL

TOFAŞ 77-88 Galatasaray Nef (MAÇ SONUCU-ÖZET)

G.Saray Tofaş’ı deplasmanda geçti!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda TOFAŞ'ı 88-77 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel

TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl

Galatasaray Nef: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş

1. Periyot: 25-23

Devre: 40-51

3. Periyot: 64-63

Beş faulle çıkan: 34.05 Cook (TOFAŞ)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
F.Bahçe’den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
Warriors Suns’ı mağlup etti! Warriors Suns'ı mağlup etti!
A. Efes sahasında mağlup! A. Efes sahasında mağlup!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör