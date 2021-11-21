Houston Rockets 99-106 New York Knicks (MAÇ SONUCU-ÖZET)

NBA'deki temsilcilerimizden Alperen Şengün, Houston Rockets'ın New York Knicks'e 106-99 kaybettiği mücadelede 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Knicks, ligin son sırasındaki Rockets'ı, Alec Burks'ün 20 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, Julius Randle'ın 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Evan Fournier'in 19 sayılık performansıyla yendi. Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Christian Wood 18 sayı, 12 ribaunt, Jae'Sean Tate de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Alperen ise 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

BUCKS'A GALİBİYETİ 32 SAYI, 20 RİBAUNTLA OYNAYAN GİANNİS GETİRDİ

Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-108 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Bobby Portis de 24 sayı, 15 ribauntla takım arkadaşına eşlik etti.

Magic cephesinde R.J. Hampton'ın 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jalen Suggs'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks

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