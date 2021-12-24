24 Aralık 2021, Cuma

BASKETBOL

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 46 attı!

Warriors’ta Stephen Curry 46 attı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 24.12.2021

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, ekibinin Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 113-104'lük galibiyette 46 sayı buldu.

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, ekibinin Memphis Grizzlies'e karşı aldığı 113-104'lük galibiyette 46 sayı buldu.

Curry 46 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmalık performansı ile geceye damgasını vurdu:

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