22 Aralık 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes 84-83 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Anadolu Efes son anda kazandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

THY Euroleague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 84-83'lük skorla Anadolu Efes oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 84-83'lük sonuçla Anadolu Efes oldu.

ÇEYREK SONUÇLARI:

ANADOLU EFES 31-21 KIZILYILDIZ (İlk çeyrek sonucu)

ANADOLU EFES 43-46 KIZILYILDIZ (İkinci çeyrek sonucu)

ANADOLU EFES 65-68 KIZILYILDIZ (Üçüncü çeyrek sonucu)

ANADOLU EFES 84-83 KIZILYILDIZ (Dördüncü çeyrek sonucu)

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