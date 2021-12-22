22 Aralık 2021, Çarşamba
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Anadolu Efes 84-83 Kızılyıldız (MAÇ SONUCU-ÖZET)
THY Euroleague'in 17. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf 84-83'lük skorla Anadolu Efes oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf 84-83'lük sonuçla Anadolu Efes oldu.
ÇEYREK SONUÇLARI:
ANADOLU EFES 31-21 KIZILYILDIZ (İlk çeyrek sonucu)
ANADOLU EFES 43-46 KIZILYILDIZ (İkinci çeyrek sonucu)
ANADOLU EFES 65-68 KIZILYILDIZ (Üçüncü çeyrek sonucu)
ANADOLU EFES 84-83 KIZILYILDIZ (Dördüncü çeyrek sonucu)
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