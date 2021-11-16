16 Kasım 2021, Salı

BASKETBOL

Cedi Osman'ın muhteşem performansı galibiyete yetmedi! Cleveland Cavaliers - Boston Celtics

Cedi’nin muhteşem performansı galibiyete yetmedi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.11.2021

NBA'deki temsilcilerimizden Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 98-92 kaybettikleri Boston Celtics maçında 26 sayı kaydetti.

NBA'e 11 maçla devam edildi

Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Cedi Osman, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoru olan 29 sayıya da çok yaklaştı.

Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ı 136-102 yendi. Houston Rockets'ta Alperen Şengün, 18 dakikada 9 sayı kaydetti.

Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 103-90 mağlup etti. Miami Heat'te Ömer Yurtseven 5 dakika süre alırken skora katkı vermedi.

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