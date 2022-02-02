CSKA Moskova 97-99 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZETİ)
Anadolu Efes, THY EuroLeague'nin 24. haftasında deplasmanda CSKA Moskova takımıyla karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu kritik deplasmandan 99-97 galip ayrıldı.
Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 22:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 22:21
Temsilcimiz uzatmalara giden maçta rakibini 99-97 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 11. galibiyetini aldı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:
CSKA Moskova 16-23 Anadolu Efes (1. Periyot sonucu)
CSKA Moskova 41-44 Anadolu Efes (2. Periyot sonucu)
CSKA Moskova 64-57 Anadolu Efes (3. Periyot sonucu)
CSKA Moskova 86-86 Anadolu Efes (4. Periyot sonucu)