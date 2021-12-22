22 Aralık 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Ersan İlyasova Chicago Bulls ile 10 günlük kontrat imzaladı

Ersan’dan flaş sözleşme!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

NBA'deki temsilcilermizden Ersan İlyasova Chicago Bulls ile 10 günlük kontrat imzaladı. 6 oyuncusu karantinada bulunan Bulls ekibi, Devon Dotson'ın yerini doldurmak adına Ersan ile anlaştı.

Chicago Bulls'un, Ersan İlyasova ile 10 günlük kontrat imzalayacağı belirtildi.

Bulls'un ayrıca G League ekibi South Bay Lakers'ın guardı Mac McClung ile de 10 günlük sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Altı oyuncusu karantinada bulunan Bulls ekibi, Devon Dotson'ın yerini doldurmak adına Ersan ile anlaştı.

Ersan, 18 yıllık kariyeri boyunca Bulls'a karşı toplam 39 maça çıkmıtı ve kariyerinde attığı ikinci en fazla sayı, 2012'de Bulls'a karşı 32 sayı ve 10 ribaund ile gelmişti.
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