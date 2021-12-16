16 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı | CANLI

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 Giriş Tarihi: 16.12.2021

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maç skorunu haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 16. hafta maçında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e konuk oluyor. Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maç skorunu haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR:

MACCABI TEL AVIV 27-20 ANADOLU EFES (İlk çeyrek sonucu)

MACCABI TEL AVIV 47-50 ANADOLU EFES (İkinci çeyrek sonucu)

MACCABI TEL AVIV - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 22:05'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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