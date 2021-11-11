11 Kasım 2021, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de Kevin Durant Orlando Magic karşısında yalnızca 1 şut kaçırarak 30 sayı attı!

Durant’ten inanılmaz performans!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

NBA'de Brooklyn Nets'in yıldız oyuncusu Kevin Durant, takımının Orlando Magic'i 123-90 yendiği maçta yalnızca tek şut kaçırarak 30 sayı buldu. Karşılaşmayı 11/12 şut isabetiyle (%92) tamamlayan Durant, ayrıca 5 ribaund ve 2 asist de kaydetti ve Nets'in en skorer ismi oldu. | Son dakika spor haberleri

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ekibinin Orlando Magic'i 123-90 yendiği maçta yalnızca tek şut kaçırarak 30 sayı buldu.

Karşılaşmayı 11/12 şut isabetiyle (%92) tamamlayan Durant, ayrıca 5 ribaund ve 2 asist de kaydetti ve Nets'in en skorer ismi oldu.
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