14 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

Anadolu Efes 87-72 Baskonia (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes hata yapmadı! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 Giriş Tarihi: 14.12.2021

THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti. Lacivert-beyazlılar, rakibini 87-72 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Bitci Baskonia'yı 87-72 yendi.

Mücadelenin ilk periyodunu 21-13 geride kapatan Anadolu Efes, devre arasına 43-42 üstün girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta 66-62 ile skor üstünlüğünü koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 87-72 kazandı.

Ev sahibi ekipte Micic, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Bitci Baskonia'da Granger ve Fontecchio 17'şer sayı kaydetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. galibiyetini elde etti. Bitci Baskonia ise 10. yenilgisini yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 742. RANDEVU

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynadı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 265 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 22 maçta ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 7, Bryant 2, Moerman 15, Dunston, Singleton, Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Simon

Bitci Baskonia: Baldwin 10, Granger 17, Fontecchio 17, Sedekerskis 8, Enoch 5, Peters 9, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1

1. Periyot: 13-21

Devre: 43-42

3. Periyot: 66-62

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