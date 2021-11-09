09 Kasım 2021, Salı

BASKETBOL

NBA'de Stephen Curry tarihe geçti! 50-10 yapan en yaşlı oyuncu oldu

NBA’de Stephen Curry tarihe geçti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

NBA'de Golden State Warriors yıldız oyuncusu Stephen Curry, takımının Atlanta Hawks'ı 127-113 yendiği maçta 50 sayı bularak tarihe geçti. Curry, %50 şut ve 9 üçlük isabeti ile 50 sayının yanı sıra, 10 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti ve NBA tarihinde bir maçta 50 sayı ve 10 asist barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu (33).

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takımının Atlanta Hawks'ı 127-113 yendiği maçta 50 sayı bularak tarihe geçti.

Curry, %50 şut ve 9 üçlük isabeti ile 50 sayının yanı sıra, 10 asist, 7 ribaund, 3 top çalma ve 1 blok da kaydetti ve NBA tarihinde bir maçta 50 sayı ve 10 asist barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu (33).
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