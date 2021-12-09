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BASKETBOL

Bayern Münih - Anadolu Efes maçı canlı skor (Bayern Münih - Anadolu Efes maçı canlı izle)

Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

THY EuroLeague 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Anadolu Efes maçının canlı skorunu haberimizde bulabilirsiniz.

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oluyor.

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES CANLI SKOR

1. PERİYOT: Bayern Münih 21-18 Anadolu Efes

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Audi Dome'da oynanan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı TSİ 21.45'ten itibaren beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 741. maçına çıkan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 493. maçına çıkan temsilcimiz, bu kupada bugüne kadar oynadığı 492 karşılaşmada 264 galibiyet ve 228 yenilgi elde etti.

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