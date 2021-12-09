09 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

Zenit - Fenerbahçe Beko maçı | CANLI

Zenit - F.Bahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

Turkish Airlines EuroLeague'de 14. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zenit'i konuk ediyor. Zenit - Fenerbahçe Beko maçını canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Zenit-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZENIT - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Zenit-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

Zenit 18-16 F.Bahçe Beko | 1. periyot oynanıyor

FENEBAHÇE BEKO'DA SON DURUM NE?

4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Kanarya, averajla 15. sırada. 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de son idmanda dizine darbe alan Marial Shayok, zorlu maçta forma giyemiyor.
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