09 Aralık 2021, Perşembe
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FENEBAHÇE BEKO'DA SON DURUM NE?
4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Kanarya, averajla 15. sırada. 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de son idmanda dizine darbe alan Marial Shayok, zorlu maçta forma giyemiyor.
Zenit - Fenerbahçe Beko maçı | CANLI
Turkish Airlines EuroLeague'de 14. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Zenit'i konuk ediyor. Zenit - Fenerbahçe Beko maçını canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 14. hafta maçında Zenit ile karşı karşıya geliyor. Zenit-Fenerbahçe Beko maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZENIT - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Zenit-Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.Zenit 18-16 F.Bahçe Beko | 1. periyot oynanıyor
FENEBAHÇE BEKO'DA SON DURUM NE?
4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Kanarya, averajla 15. sırada. 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Rus ekibi ise 5. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'de son idmanda dizine darbe alan Marial Shayok, zorlu maçta forma giyemiyor.
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