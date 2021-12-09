10 Aralık 2021, Cuma

BASKETBOL

Bayern Münih 83-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes Bayern’e diş geçiremedi! Özeti izleyin
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadele Bayern Münih'in 83-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bayern Münih 83-71 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 13. maçında 7. mağlubiyetini aldı ve 10. sıraya yerleşti.

SKOR DAĞILIMI

1. PERİYOT: Bayern Münih 27-23 Anadolu Efes

2. PERİYOT: Bayern Münih 44-38 Anadolu Efes

3. PERİYOT: Bayern Münih 66-64 Anadolu Efes

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