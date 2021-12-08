08 Aralık 2021, Çarşamba

BASKETBOL

Portland Trail Blazers'ta CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu!

Portland’ın yıldızı CJ McCollum’a akciğer sönmesi teşhisi konuldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

NBA takımlarından Portland Trail Blazers'ın skorer oyuncusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan kontroller sonucu sağ akciğerinde sönme teşhis edilen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skorer oyuncusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan kontroller sonucu sağ akciğerinde sönme teşhis edilen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Geçen hafta sonu Boston Celtics'e 145-117 yenildikleri mücadelenin son çeyreğinde sakatlanan CJ McCollum, oyuna devam edememişti.

CJ McCollum, bu sezon Trail Blazers formasıyla 20,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.

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