08 Kasım 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Golden State Warriors 120-107 Houston Rockets (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alperen Şengün'den 12 sayı

Rockets Warriors’a kaybetti! Alperen...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

NBA'de Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti. Milli oyuncumuz Alperen Şengün, Rockets'ta 12 sayı kaydetti. Mağlubiyet serisi 8 karşılaşmaya çıkan Rockets'ta Jae'Sean Tate 21 sayı, 10 ribaunt ve Daniel Theis 14 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, Alperen Şengün'ün 12 sayılık katkı yaptığı Houston Rockets'ı 120-107 mağlup etti.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, seyircisi önünde oynadığı Rockets maçını da kazanarak art arda 4. kez parkeden üstün ayrıldı.

Warriors'ta Jordan Poole 25 sayı, 5 asist, Stephen Curry 20 sayı, 3 top çalma ve Otto Porter 15 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 8 karşılaşmaya çıkan Rockets'ta Jae'Sean Tate 21 sayı, 10 ribaunt, Daniel Theis 14 sayı, 5 ribaunt ve Alperen Şengün 12 sayı, 5 ribaunt üretti.

CAVALIERS, KNICKS DEPLASMANINDA KAZANDI

Cleveland Cavaliers, kenardan oyuna giren Ricky Rubio'nun 37 sayı, 10 asistle yıldızlaştığı New York Knicks maçını 126-109 kazandı. İspanyol oyun kurucu Rubio, 37 sayı ve 8 üç sayılık basketle iki alanda da kariyer rekorunu kırdı.

26 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Evan Mobley ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jarrett Allen, Cavaliers'ın peş peşe 4. galibiyetini elde etmesinde önemli rol üstlendi. Cedi Osman ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

Knicks cephesinde Julius Randle 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve Derrick Rose 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 91-94

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-94

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-126

Orlando Magic-Utah Jazz: 107-100

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 99-94

Golden State Warriors-Houston Rockets: 120-107

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 120-106

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