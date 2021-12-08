Los Angeles Lakers 117-102 Boston Celtics (MAÇ SONUCU-ÖZET) LeBron'un sırtladığı Lakers Celtics'i devirdi! İşte gecenin sonuçları
NBA'de Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i 117-102 mağlup etti. Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 5 asistle takımını sürükledi. Russell Westbrook 24 sayı, 11 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza attı. İşte gecenin diğer sonuçları...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i 117-102 yendi.
NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 17'şer kupayla lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Lakers ile Celtics arasındaki maçı, ev sahibi Lakers kazandı.
Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 5 asistle takımını sürükledi. Russell Westbrook 24 sayı, 11 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza attı.
Celtics'te 34 sayı, 8 ribauntla oynayan Jayson Tatum, sahanın en skoreri oldu.
NETS 17 SAYI GERİDEN GELİP KAZANDI
Brooklyn Nets, 3. çeyrekte 71-54 geriye düştüğü Dallas Mavericks deplasmanından 102-99 galip ayrıldı. Nets'i galibiyete, 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten James Harden ve 24 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.
Mavericks'te Luka Doncic'in 28 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
New York Knicks ise konuk olduğu San Antonio Spurs'ü, R.J. Barrett'ın 32 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 121-109 yendi.
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