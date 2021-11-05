İşte basketbolda haftanın programı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde yedinci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü hafta maçları oynanacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde altıncı hafta karşılaşmaları oynanacak. İşte müsabakaların programı... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef (Karataş Şahinbey)

15.30 Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

7 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka (ENKA)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Beko (90. Yıl)

20.15 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligİ

Bugün:

13.30 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

18.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Fenerbahçe Safiport (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

18.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

Yarın:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray (Servet Tazegül)

14.00 OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatayspor-BOTAŞ (Antakya)

16.00 Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

17.00 Samsunspor-Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Finalspor (Antalya)

15.45 Mamak Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Beysu Konyaspor Basketbol (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-OGM Ormanspor (Gemlik)

8 Kasım Pazartesi:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-TED Ankara Kolejliler (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

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