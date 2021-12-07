07 Aralık 2021, Salı

BASKETBOL

Basketbolda flaş karar! 16 takım Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar aldı

Basketbolda kulüpler birliği kuruluyor!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde karar alındığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım, Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması yönünde fikir birliğine varıldığını açıkladı.

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