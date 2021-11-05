Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 8. haftasında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Alman ekibi 3 galibiyet ve 4 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise 5. sırada yer alıyor. Mücadeleye sayılı saatler kala basketbolseverler "Baern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?", Bayern Münih - Real Madrid maçı saat kaçta?" ve "Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Bayern Münih - Real Madrid maçıyla ilgili bilgiler...

THY EuroLeague 8. hafta maçında Bayern Münih evinde Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki Peki Bayern Münih – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

BAYERN MÜNİH REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Real Madrid maçı 5 Kasım Cuma günü oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 22:45'te başlayacak ve Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

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