06 Kasım 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
BAYERN MÜNİH REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY EuroLeague
THY EuroLeague'in 8. haftasında Bayern Münih ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Alman ekibi 3 galibiyet ve 4 galibiyetle 10. sırada bulunuyor. 5 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan Real Madrid ise 5. sırada yer alıyor. Mücadeleye sayılı saatler kala basketbolseverler "Baern Münih - Real Madrid maçı ne zaman?", Bayern Münih - Real Madrid maçı saat kaçta?" ve "Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte Bayern Münih - Real Madrid maçıyla ilgili bilgiler...
THY EuroLeague 8. hafta maçında Bayern Münih evinde Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki Peki Bayern Münih – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...
BAYERN MÜNİH REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayern Münih - Real Madrid maçı 5 Kasım Cuma günü oynanacak. Zorlu karşılaşma saat 22:45'te başlayacak ve Bein Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BASKETBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...