06 Aralık 2021, Pazartesi

BASKETBOL

FIBA EuroBasket 2022’de 12 Dev Adam'ın programı belli oldu!

12 Dev Adam’ın programı belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.12.2021

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2022’nin takvimi belirlendi. 12 Dev Adam'ın maçları 1 Eylül Perşembe başlayacak ve 7 Eylül Çarşamba sona erecek. İşte fikstür...

Takvim, dört ev sahibi Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra FIBA'nın yayın ortaklarının tercih edilen maç başlama zamanları dikkate alınarak hazırlandı. Avrupa'nın en büyük etkinliğinin 41'incisi, 1 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tiflis'teki A Grubu'nda İspanya - Bulgaristan, Köln'deki B Grubu'nda Almanya - Fransa açılış maçlarıyla başlayacak.

Her dört grubu ilk sırada bitiren dört takım Son 16 Turu'na yükselecek. Son 16 Turu ile finaller 10-18 Eylül tarihleri arasında yalnızca Berlin, Almanya'da yapılacak. Final ve üçüncülük maçları 18 Eylül Pazar günü oynanacak.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin programı şu şekilde:

1 Eylül 2021, Perşembe
TSİ 17.15 Türkiye - Rusya

3 Eylül 2021, Cumartesi
TSİ 17.15 Bulgaristan - Türkiye

4 Eylül 2021, Pazar
TSİ 20.00 Türkiye - Gürcistan

6 Eylül 2021, Salı
TSİ 14.30 Belçika - Türkiye

7 Eylül 2021, Çarşamba
TSİ 14.30 Türkiye - İspanya

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